Мін’юст: 4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт

У квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Погодились із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу майже 5 тисяч засуджених

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«4,5 тис. засуджених відповіли: «Так». При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій — мотивація», — наголосила Висоцька.

Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгення міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати.

«Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася», — пояснила заступниця міністра.

Також вона прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який оголосив, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб. Висоцька зазначила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

Нагадаємо, на початку травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на фронт можуть вирушити від 10 до 20 тис. засуджених. Це, своєю чергою, дозволить розвантажити переповнені камери у СІЗО.