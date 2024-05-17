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Покушавшийся на премьер-министра Словакии действовал в одиночку

В покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо обвиняется «волк-одиночка», не связанный с политическими группами, сообщил в четверг министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Левый популистский лидер получил ранение при покушении на его жизнь после заседания кабинета министров в городе Гандлова.

Фицо находится в тяжелом состоянии, но, как ожидается, выживет, сообщил в четверг представитель больницы.

Местный телеканал ТА3 сообщил, что полиция задержала подозреваемого в среду. На следующий день ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Подробности о подозреваемом не приводятся.

17 мая, 2024 | Category: Мир, Новости

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