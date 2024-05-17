Прогноз погоди на вихідні 18–19 травня: бувало і тепліше, але вже приємніше

За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів України після затяжного періоду прохолоди нарешті потеплішає, тож можна буде обійтися без верхнього одягу. Хоча в багатьох областях погода на вихідні буде дощовою, з грозами.

Погода в суботу 18 травня

У суботу очікується мінлива хмарність. У більшості областей країни, крім Одеської , Херсонської, Миколаївської, Житомирської, Рівненської, Волинської та Вінницької, пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.

При цьому на сході, півдні, в центрі , а також у Волинській та Рівненській областях повітря вдень прогріється до +19…+22 °С, уночі — до +9…+11 °С. У північних і західних регіонах удень очікується +17…+19 °С, уночі — +8…+10 °С.

Погода в неділю 19 травня

Цього дня по всій Україні, за винятком південних і південно-західних областей, пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вдень у середньому по країні становитиме +20…+22 °С, уночі — +9…+11 °С.

Хороша новина для алергіків: завдяки вологій погоді в повітрі знизиться концентрація пилку, і дихати стане легше — не проґавте можливість комфортно прогулятися прекрасними травневими парками!

Погода в понеділок 20 травня

Новий тиждень розпочнеться з короткочасних дощів на заході та півночі України. Погода на початку тижня буде теплою, але хмарною. Стовпчики термометрів у всіх регіонах країни в середньому покажуть +21…+24 °С удень та +10…+13 °С уночі.

До речі, 20 травня у всьому світі відзначають день бджіл. Через постійні перепади температури бджоли в травні часто мерзнуть і втрачають здатність літати. Тому, побачивши живу бджолу на асфальті, акуратно пересадіть її на квітку за допомогою пластикової картки або листочка — зробіть свій невеличкий внесок у порятунок цих дивовижних комах, від яких, між іншим, залежить виживання людства.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

18–19 травня по всій Україні, крім Закарпаття, Кіровоградської, Херсонської та Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні під час розведення вогнищ, не кидайте недопалки на землю, не заправляйте автомобіль, коли працює двигун.

Народні прикмети та вірування

Якщо 18 травня пишно цвіли черемха та акація, наші предки готувалися до спекотного літа. Якщо цього дня падав дощ, великого тепла від літа не чекали. А сильний вітер віщував посуху.

Уранці 19 травня прагнули пройтися росою, щоб «зарядитися» здоров’ям. Дощовий день віщував ранню осінь, а гроза — мокре прохолодне літо.