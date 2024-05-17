Работники ООН призвали Россию прекратить атаки на Украину

Гуманитарные работники ООН призвали Россию немедленно прекратить вооруженные атаки на Украину, поскольку интенсификация боевых действий приводит к росту числа жертв среди гражданского населения и перемещенных лиц.

«Мы видим, что люди эвакуируются из районов интенсивных боев или бегут. Можно представить, какое это несчастье для мирного населения, которое там живет», – заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

«Многие из них действительно с трудом понимают, что им делать. Многие действительно не хотят уезжать. Это означает оставить свои дома, оставить своих животных, свои огороды, свои сады – это действительно очень личный удар», – сказала она.

После начала наступления в районе Харькова, второго по величине города Украины, российские войска захватили новые украинские территории и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов.

«Несколько волн атак в Харьковской области за последние несколько дней привели к гибели и ранениям большого числа гражданских лиц, включая детей», – заявила глава отдела гуманитарного финансирования и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Даутен на брифинге для Совета Безопасности.

«Эти атаки привели к новым перемещениям населения из приграничных и прифронтовых районов, – сказала она. – По состоянию на сегодняшний день власти сообщили, что более 7 тысяч мирных жителей были эвакуированы из приграничных районов Харьковской области».

«Это приводит к разрушительным последствиям для мирных жителей, которые остаются в этих районах. Многие из них отрезаны от доступа к продуктам питания, медицинскому обслуживанию, электричеству и газу», – сказала Даутен.

Управление верховного комиссара по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле. В это число входят по меньшей мере 129 погибших и 574 раненых.

По данным УВКПЧ, в большинстве случаев это произошло в результате атак российских вооруженных сил на линии фронта.

В то время как в апреле произошло небольшое увеличение числа погибших мирных жителей по сравнению с предыдущим месяцем, в докладе отмечается, что число раненых мирных жителей «выросло значительно» второй месяц подряд.

«Наша группа по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, которая продолжает анализировать информацию на местах, подтвердила, что [с 10 мая] в Харьковской области по крайней мере восемь мирных жителей были убиты и 35 ранены», – сказала Троссел.

«Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые с марта отразились на жизни миллионов людей по всей стране, также означают ежедневные отключения электроэнергии во многих районах Харькова», – сказала она.

В апреле Миссия по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине зафиксировала 34 атаки на энергетическую инфраструктуру на территории, контролируемой правительством в Киеве, и 13 инцидентов на территории, оккупированной Российской Федерацией.