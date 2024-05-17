Reuters: США переглядають заборону G7 на російські діаманти після протесту низки країн

Сполучені Штати переглядають найсуворіші елементи заборони на ввезення російських діамантів до країн «Групи семи» після того, як проти цього виступили африканські країни, індійські полірувальники дорогоцінних каменів і ювеліри Нью-Йорка — повідомляє Reuters з посиланням на сім джерел.

Пакет санкцій, який був узгоджений в грудні і включає заборону на території всього Європейського Союзу, є одним з найбільших потрясінь в галузі за останні десятиліття.

Два джерела, знайомі з переговорами, сказали, що американці відключилися від робочих груп G7 з питань жорсткого контролю, а одне з них описало представників США як «присутні, але не беруть участі».

Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції, і що Сполучені Штати продовжать працювати з G7.

«Ми хочемо переконатися, що ми досягли правильного балансу між тим, щоб завдати шкоди Росії, і тим, щоб все було здійсненним», – сказав посадовець, який відмовився назвати своє ім’я, оскільки він не уповноважений публічно говорити про переговори.