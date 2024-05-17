США арестовали американку и украинца по обвинениям в обходе санкций против КНДР

Американские прокуроры сообщили об аресте американки и гражданина Украины, которые якобы помогали ИТ-специалистам, связанным с Северной Кореей, но выдававшим себя за американцев, получить удаленную работу в сотнях американских компаний.

Министерство юстиции США сообщило, что сложная схема включала внедрение в более чем 300 американских фирм, включая компании из списка Fortune 500, и кражу личных данных более 60 американцев.

Схема была направлена на получение доходов для Северной Кореи в обход международных санкций.

В сообщении Минюста говорится, что иностранные ИТ-специалисты также пытались получить работу и доступ к информации в двух правительственных ведомствах США, хотя эти усилия «в целом не увенчались успехом».

Ранее Госдепартамент сообщил, что эта схема принесла Северной Корее по меньшей мере 6,8 миллиона долларов.

В сообщении говорится, что в участвовавшие ней граждане КНДР были связаны с департаментом оружейной промышленности. Это ведомство курируюет программы Пхеньяна по производству баллистических ракет и других вооружений, а также исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В обвинительном заключении, поданном в федеральный суд в Вашингтоне на прошлой неделе и рассекреченном в четверг, говорится, что обвинения предъявлены Кристине Мари Чапман, проживающей в Литчфилд-Парк (Аризона), и киевлянину Александру Диденко, а также трем другим иностранным гражданам.