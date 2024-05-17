Україна може використовувати зброю від США лише у межах своєї території, — Пентагон

Про це повідомляє речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише «Голос Америки».

«На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території», — заявила Сінгх.

На запитання про те, чи не планують США змінити свій підхід після активізації російських сил на Харківщині, Сінгх відповіла, що позиція Пентагону залишається незмінною.