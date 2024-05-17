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Україна отримає від Литви 6 радарних систем AMBER 1800 у рамках ініціативи з посилення ППО

Про це міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає Укрінформ.

«Пов’язана з цим поставка шести радарних систем AMBER 1800 є внеском Литви у порятунок життів в Україні. Дякую за вашу участь у нашій ініціативі протиповітряної оборони», — заявив Пісторіус.

Окремо міністр оборони ФРН оцінив підтримку Литвою України, назвавши її внесок «незвичайно високим».

Довідково: Amber-1800 — наземна мобільна радіолокаційна станція, розроблена в Литві. Призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.

17 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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