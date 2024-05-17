Українські військові утримують Роботине, за село тривають постійні бої

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Росіяни намагаються скористатися моментом, розуміючи, що увага сьогодні прикута до Харківщини. Але на Запорізькій лінії фронту достатньо наших військових, лінії укріплені. Тобто в цілому наші військові зафіксувалася на цих позиціях. Після заяв одного з очільників окупаційної влади Рогова, що начебто Роботине захоплено, наші військові це спростували», — зауважив Ашурбеков.

За словами депутата Запорізької обласної ради, за Роботине тривають постійні бої.

«На сьогодні немає інформації, що росіяни там щось контролюють. Роботине — це вже не село з будинками, які всі зруйновані, а географічна територія. Наші військові великою ціною, але утримують його. Глобально лінія фронту по Запорізькій області не рухається», — додав Ашурбеков.