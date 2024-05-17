Зеленський: Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій

Зеленський наголосив, що до «бетонної лінії оборони» ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – «це маячня». За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії — Зеленський на зустрічі з журналістами, передає «Українська правда»

«Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни — УП) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша — не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів».