Зеленський ветував законопроєкт, який дозволяв звільнення з роботи за неінформування про родичів в окупації та РФ

Про це свідчить картка законопроєкту, опублікована на сайті ВР.

Президент ветував проєкт закону, який дозволив би звільняти працівників за неінформування про родичів у Росії або окупації та надав пропозиції до проєкту закону, які розгляне профільний комітет.

Що передувало

Верховна Рада України ухвалила новий закон, який вводить додаткову підставу для звільнення працівників. Згідно із законопроєктом №7731, роботодавці тепер можуть розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не повідомив про родичів або близьких осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Цей законопроєкт був зареєстрований у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга Народу» і нещодавно отримав підтримку більшості у Верховній Раді. Закон має на меті забезпечити безпеку на робочому місці та запобігти можливим конфліктам інтересів.

Згідно з оновленнями статті 142 КЗпП, до правил трудового розпорядку можуть входити норми поведінки, які вимагають від працівників інформувати про особисті зв’язки з особами, що проживають у державі-агресорі чи на окупованих територіях України, та зберігати в таємниці конфіденційну інформацію. Недотримання цих правил може призвести до звільнення. Встановлення таких правил є обов’язковим для організацій зі стратегічним значенням для держави. Також закон вводить нову підставу для відсторонення працівника — проведення службової перевірки, хоча КЗпП не визначає цей термін і не уточнює деталі перевірки.