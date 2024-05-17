 
«  
  »

Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Навіть за чеською ініціативою в нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається протягом останніх двох місяців», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що усім іще доведеться дуже багато працювати, але чеська ініціатива буде йти.

«Наразі ми відкриваємо ініціативу, коли партнери даватимуть гроші на виробництво наших дронів і РЕБ. Саме в цей конкретний напрям. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей. Тобто ми можемо виробляти більше, ніж є грошей», — додав президент.

17 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  