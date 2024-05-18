Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіусу дії

Про це повідомляє Politico.

Під час виступу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Страсбурзі Анналена Бербок назвала військову ситуацію на північному сході України «дуже драматичною».

За її словами, оскільки Росія досягає успіхів на полі бою, Збройним силам України необхідно більше зброї дальнього радіусу дії, щоб мати можливість вражати цілі глибоко за лінією фронту.

Вона наголосила на важливості надання такої зброї, «яка може бути використана на середніх і великих відстанях».

Як стверджують у виданні, її слова, ймовірно, будуть розцінені як посилення тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, відправку яких Німеччина поки виключає.

«Ми також працюємо над цим з іншими партнерами», — додала Барбок, підкресливши, що українці перебувають у «надзвичайно складній ситуації».