Британська розвідка оцінила наслідки останньої атаки на авіабазу «Бельбек» для російської ППО у Криму

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що вночі 14 травня українські військові здійснили обстріли російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього на аеродромі Бельбек були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 «Тріумф», включаючи радар 92N6 і пускові установки.

Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.

За даними британської розвідки, атака на об’єкти окупантів у Криму стала вже четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО в Криму зазнає втрат.

«Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО», — підкреслюють аналітики.

За їхньою оцінкою, дуже ймовірно, що це призведе до того, що Росії доведеться розпорошити повітряні засоби, аби забезпечити живучість своєї ППО. Інакше — РФ ризикуватиме втратити більшу кількість літаків. Водночас росіяни зараз передислоковують засоби протиповітряної оборони з інших місць.

«Зменшення зони покриття літаків A-50 та розведення з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення годин нальоту та частоти вильотів патрулів винищувачів, щоб заповнити прогалини в охопленні, що призведе до збільшення проблем з обслуговуванням їхніх флотів», — наголошують у міноборони Британії.