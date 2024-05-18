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Харківською операцією РФ прагне послабити Сили оборони та зміцнити свою пропаганду, — Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною.

«Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію – те, як ми наближаємо справедливий мир», — йдеться у заяві президента України.

18 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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