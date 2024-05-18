Літак, 43 бронемашини та 1210 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 18 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 491 080 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7560 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од,
- артилерійських систем – 12 639 (+36) од,
- РСЗВ – 1071 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 801 (+1) од,
- літаків – 354 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 108 (+35) од,
- крилатих ракет ‒ 2203 (+3) од,
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 169 (+65) од,
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