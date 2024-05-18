У РФ недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, — Зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю AFP.

«Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення», — заявив президент.

Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

«Вони як звір… Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути», — додав президент.

Водночас Зеленський додав, що Україна має «близько 25 відсотків того, що нам потрібно» для захисту країни.

«Вони можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю», — додав президент.