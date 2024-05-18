 
«  
  »

У РФ недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, — Зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю AFP.

«Росії недостатньо сил для повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення», — заявив президент.

Проте він наголосив, що Україна та західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

«Вони як звір… Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути», — додав президент.

Водночас Зеленський додав, що Україна має «близько 25 відсотків того, що нам потрібно» для захисту країни.

«Вони можуть вести вогонь зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю», — додав президент.

18 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  