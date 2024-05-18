Україна має лише чверть необхідного, щоб захистити небо – Зеленський

Україна має лише близько 25 відсотків того, що їй потрібно для захисту з погляду протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський — Зеленський в інтерв’ю AFP

Зеленський сказав, що «120-130» винищувачів F-16 або інших сучасних літаків необхідно для того, щоб мати паритет з Росією.

ЗМІ пише, що він «дуже критично» поставився до обмежень на завдання ударів по російській території західними озброєннями.

«Вони можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю.

Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї».