Destinus представив гіперзвуковий безпілотник, пілотований ШІ, здатний завдавати ударів без втручання людини

Destinus представила два ударні безпілотники, здатні самостійно ухвалювати рішення про нанесення ударів, «Hornet» призначений для знищення інших дронів, а «Destinus G» — гіперзвуковий безпілотник, який зможе перехоплювати авіацію супротивника, дозвукові, надзвукові та гіперзвукові ракети.

Компанія Destinus уперше заявила про себе 2023 року, представивши свій проєкт гіперзвукового комерційного безпілотника на Паризькому авіасалоні, а потім на виставці Vivatech. Швейцарський стартап, у якого зараз є офіс у Парижі, одночасно активно працює у військовому секторі. Ця компанія, заснована інженером Михайлом Кокоричем, уже поставила в Україну сотні дронів.

Спочатку Destinus розробив дрон «Lord». Ця модель не використовує GPS і не керується дистанційно. Штучний інтелект аналізує місцевість, над якою він літає.

«Lord» являє собою крилатий дрон із дальністю дії від 750 до 2000 км і має конфігурацію, здатну завдавати ударів по наземних цілях. Крім того, безпілотник може здійснювати збір розвідувальної інформації, зокрема радіотехнічної, вести спостереження і розвідку, а також вести радіоелектронну боротьбу.

На стадії завершення перебуває більш досконала модель Hornet, яка спрямована не лише на картографування або виконання функцій телекомунікаційного ретранслятора, але може знищувати російські дрони в польоті, завдяки штучному інтелекту.

В Україні цілями дрона Hornet можуть бути, наприклад, дрони «Шахед» або російські розвідувальні дрони, які виявляють місцезнаходження артилерії.

Інженер Михайло Кокорич оголосив, що незабаром він почне масове виробництво гіперзвукових безпілотників Destinus G. Це буде безпілотний винищувач, здатний виконувати бойові завдання. Він може захистити від авіації противника, дозвукових, надзвукових і гіперзвукових ракет. Гіперзвуковий дрон керуватиметься дистанційно або штучним інтелектом.