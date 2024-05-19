 
«  
  »

Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 19.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 492 290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7576 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 14 630 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12 687 (+48) од,
  • РСЗВ – 1074 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 803 (+2) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 155 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 2204 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 251 (+82) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2077 (+2) од.
19 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  