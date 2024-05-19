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Окупанти на Краматорському напрямку намагаються прорвати українську оборону Destinus представив гіперзвуковий безпілотник, пілотований ШІ, здатний завдавати ударів без втручання людини » Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби українські захисники ліквідували низку одиниць техніки російської окупаційної армії, а також щонайменше 1210 загарбників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 492 290 (+1210) осіб,

танків ‒ 7576 (+16) од,

бойових броньованих машин — 14 630 (+35) од,

артилерійських систем – 12 687 (+48) од,

РСЗВ – 1074 (+3) од,

засобів ППО ‒ 803 (+2) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 155 (+47) од,

крилатих ракет ‒ 2204 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 251 (+82) од,

спеціальної техніки ‒ 2077 (+2) од.