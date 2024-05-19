Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ – Пентагон

Удари українських безпілотників на початку 2024 року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії й призвели до зростання внутрішніх цін на паливо — розвідувальне управління Пентагону, чиї дані наводить агентство Bloomberg

Втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту. Про це йдеться в оцінці розвідувального управління Міністерства оборони США, яка була узагальнена в доповіді генінспектора Роберта Сторча, що здійснює нагляд за допомогою Україні.

«Щоб пом’якшити вплив цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, і почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів Російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту».

Хоча атаки України на нафтопереробні заводи в РФ спрямовані на виснаження запасів пального та експортних надходжень для путінських збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого нападу 21 січня на завод ПАТ «Новатек» в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.