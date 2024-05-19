WSJ, NYT повідомляють, що Україна звернулась із проханням до США допомогти з ударами по Росії

Посадовці США та України підтвердили американським виданням New York Times та Wall Street Journal, що Україна звернулась до уряду США з проханням надати розвіддані, щоб допомогти визначати цілі для ударів по Росії.

Прохання наразі розглядається, але попередні подібні прохання США відхиляли, повідомляє NYT.

WSJ, посилаючись на повідомлення американського посадовця, додає, що Україна також просить дозволу у США застосовувати американську зброю проти військових цілей в Росії.

Як повідомляв Голос Америки, в п’ятницю Білий дім підтвердив, що політика щодо застосування американської зброї за межами України не змінилась. “Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням переданої США зброї всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною”, – заявив Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому під час брифінгу для преси.

Запити щодо розвідданих з боку України не стосуються якоїсь певної зброї, вказав у четвер голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун. Наразі США не допомагають ЗСУ «з тим, що вони роблять в Росії», додав він.

NYT вказує, що Україна має доступ до супутникових даних щодо Росії, а також отримує від США розвіддані щодо накопичення військ на кордоні. Українські посадовці сказали виданню, що вони хотіли б отримувати більше розвідданих вищої точності і в реальному часі, а також отримати оцінки США та ЄС щодо найбільш критично важливих цілей.

Британія вважає, що українці можуть застосовувати британську зброю для ударів по Росії. Британський міністр закордонних справ Девід Камерон, перебуваючи у Києві, заявив, що українці, захищаючись від нападу Росії, мають право застосовувати отриману зброю так, як вважають за потрібне, включно з ударами на російській території.

Цього тижня питання делегація українських парламентарів перебувала у Вашингтоні, намагаючись переконати США дозволити застосування американської зброї по цілях в Росії. Парламентарі обговорювали питання ударів по російських об’єктах з урядом США та законодавцями, розповів Голосу Америки голова фракції «Слуга народу»Давид Арахамія.

«Перше і найголовніше – це працювати з Конгресом та з адміністрацією над тим, щоб позбутися цього політичного рішення не використовувати американську зброю проти воєнних цілей на території РФ. З цим є певні проблеми, ви знаєте, що це політичне рішення…вже почались якісь консультації щодо можливої, певної буферної зони, де міг би діяти такий дозвіл. Тож ми дійсно бачимо рух по цьому напрямку», – розповів Арахамія журналістці Української Служби Голосу Америки Катерині Лісуновій.

За словами голови фракції «Голос» Олександри Устінової, яка також була в делегації українських парламентарів на капітолійському пагорбі, російська армія активно використовує обмеження накладені на ЗСУ для продовження агресивних наступальних дій.

«Розуміючи, що ми не маємо права використовувати той самий HIMARS на території Росії, вони (росіяни, ред.)виставляють всю свою техніку вздовж кордону і використовують її для того, щоб знищувати зараз Харківщину. А ми своєю чергою, просто не можемо до них дістатись, тому що у нас є заборона на це використання (американської зброї на території РФ, ред.)», – пояснює депутатка.

Росія називає застосування західної зброї для ударів по її території — ескалацією та «червоною лінією».