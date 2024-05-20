Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію, — Зеленський

Про це він написав у facebook.

«Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору», — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім лідерам та державам, які діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів.

Він нагадав, що лише сьогодні, 19 травня, й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російського терору.