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Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію, — Зеленський

Про це він написав у facebook.

«Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору», — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім лідерам та державам, які діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів.

Він нагадав, що лише сьогодні, 19 травня, й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російського терору.

20 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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