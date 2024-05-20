Ексочільник Пентагону про можливість введення військ союзників до України: інколи краще робити і не афішувати це

Не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати, вважає колишній міністр оборони США Роберт Гейтс.

«Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО», — заявив Гейтс в неділю в інтерв’ю Маргарет Бреннан в програмі Face the Nation на каналі CBS, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не варто виключати розміщення військових Франції в Україні.

Експосадовець США переконаний — таку можливість виключати не варто, але і не «треба про неї відкрито говорити». «Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш», — додав він.

«Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але і в Європі», — підсумував експерт.

Гейтс наголосив — важливо в наступні кілька тижнів доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Він назвав ситуацію на полі бою в Україні «достатньо зловісною», вказавши на просування росіян і повідомлення про швидке поповнення Росією кількості військових. «Росіяни мають зараз більше війська в Україні, ніж на початку війни».

Гейтс: республіканцям треба пояснювати, що саме має на увазі Путін, коли говорить про перемовини з Україною

Коментуючи розбіжності в підходах серед американських політиків щодо України, Гейтс зазначив, що провідна роль президента США Джо Байдена в створенні міжнародної коаліції на підтримку України, успішна робота розвідки США перед повномасштабним російським вторгненням, змогла повернути довіру до Байдена, яку похитнув неорганізований вихід військ США з Афганістану.

Водночас Гейтс визнав, що на початку повномасштабної війни були непотрібні затримки із схваленням передачі того чи іншого виду зброї Україні.

Водночас можливий другий президентський термін Дональда Трампа містить «елемент непередбачуваності» з питань національної безпеки, каже Гейтс. «Щодо спроб зупинити війну в Україні, він так і не пояснив достатньо, як він це сподівається зробити, або на які домовленості він піде», — каже Гейтс.

Переконуючи республіканців, які виступають за негайні перемовини у війні, Гейтс пропонує нагадувати їм, що Путін в рамках перемовин хоче отримати чверть території України, включаючи Одесу на півдні, змінити уряд в Києві на проросійський та гарантувати, що Україна не вступить до ЄС та НАТО. Водночас Путін тисне по лінії фронту і переозброює військо, зауважує експерт.

Експосадовець США закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна Росії в Україні і, зокрема наводити історичні приклади того, як спроби ігнорувати міжнародні події призводили згодом до необхідності для американців жертвувати життями.

В недільній програмі Face the Nation також взяла участь посолка України в США Оксана Маркарова. Вона закликала США якомога швидше доставити оборонну допомогу Україні.