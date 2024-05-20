Міноборони: за два дні роботи Резерв+ свої дані оновили 260 тисяч українців

Про це заявив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі каналу «Київ 24».

«Якщо говорити про застосунок Резерв+, сервіс, який запустився 18 травня й одразу ж викликав ажіотаж, то там близько 260 000 українців уточнили свої дані, фактично оновили свої дані», — сказав він.

За словами Лазуткіна, через Резерв + облікові дані уточнило у 80 разів більше людей, ніж через ЦНАПи і ТЦК, хоча щодо останнього немає остаточних даних, оскільки «процес постійно триває».

Речник Міноборони додав, що загалом у застосунку авторизувалися вже 600 тисяч українців, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.