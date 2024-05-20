DeepState: Росіяни просунулися в районах 10 населених пунктів У Франції обговорюють можливість надати Україні дозвіл атакувати територію РФ своєю зброєю » Нічна атака на Україну: сили ППО знищили усі 29 ворожих «шахедів» У ніч проти понеділка, 20 травня, російські окупанти запустили для удару по Україні балістичну ракету та ударні БПЛА. Українським оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі «шахеди» Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Так, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ. До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. У результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. Увечері 19 травня російська армія запустила ударні безпілотники типу Shahed. Під ранок 20 травня на Львівщині двічі працювали сили ППО.