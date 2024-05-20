Нічна атака на Україну: сили ППО знищили усі 29 ворожих «шахедів»

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.
До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
- Увечері 19 травня російська армія запустила ударні безпілотники типу Shahed. Під ранок 20 травня на Львівщині двічі працювали сили ППО.
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