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Нічна атака на Україну: сили ППО знищили усі 29 ворожих «шахедів»

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

  • Увечері 19 травня російська армія запустила ударні безпілотники типу Shahed. Під ранок 20 травня на Львівщині двічі працювали сили ППО.
20 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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