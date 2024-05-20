Офіційні представники Ірану підтвердили загибель президента Раїсі

Про це повідомляє IRNA.

«Місцеві чиновники, присутні на місці катастрофи, підтвердили мученицьку смерть Раїсі та його команди. Уряд Ірану незабаром оприлюднить офіційну заяву», — заявили у виданні.

Його смерть підтвердив також високопоставлений іранський чиновник в коментарі Reuters з місця події.

«Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири вертольота загинули в авіакатастрофі», — заявив він.

Пізніше смерть Раїсі була підтверджена в заяві віце-президента Мохсена Мансурі в соціальних мережах і на державному телебаченні.

«Згідно з отриманою інформацією, президент аятола Сейда Брахім Раїсі разом зі своєю делегацією загинув», — йдеться у повідомленні напівдержавної агенції Mehr.

Зазначається, що інцидент стався поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном. Про це повідомляє АР із посиланням на державне телебачення Ірану.

За інформацією держтелебачення, рятувальникам завадили дістатися місця події погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ із невеликим вітром.

Раїсі перебував у Азербайджані в неділю вранці на урочистому відкритті дамби разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Араз.

Також у повідомленні зазначили, що Іран літає в інші країни на різних вертольотах, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. А військовий авіаційний флот бере свій початок ще до Ісламської революції 1979 року.