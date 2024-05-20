У Франції обговорюють можливість надати Україні дозвіл атакувати територію РФ своєю зброєю

Про це повідомляє Le Figaro.

Жан-Луї Бурланж виступив із заявою, у якій закликав Францію «вийти зі стану очікування і прийняти рішення більше не забороняти Україні атакувати територію Росії своєю зброєю.

«Час, здається, настав», — зазначив він, наголосивши, що Париж «місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації».

На його переконання, «зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії».

«Право на самооборону виключає право на захист території агресора», — пояснив він.