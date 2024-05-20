У парламенті Франції просять владу дозволити Україні бити їх зброєю по території Росії

Голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав владу дозволити Україні завдавати ударів французькою зброєю по території Росії — Le Figaro

Дослівно з листа Бурланже до французького керівництва: «Здається, настав час… Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора».

Він закликав відмовитися від «стриманості і прийняти рішення» за прикладом Британії, яка дозволила українським військам використовувати свою зброю проти Росії. Бурланже наголосив, що це буде абсолютно законно, оскільки покладе край асиметрії між агресором і жертвою.

При цьому політик підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією, тому «мова йде не про їхнє втручання на театрі воєнних дій, а про зняття невиправданого табу».