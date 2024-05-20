У Польщі затримали українця за брехню поліції про вкрадений у нього мільйон євро

У Польщі 58-річний українець потрапив під варту за надання фальшивих показань у справі про крадіжку 4 мільйонів злотих (близько 1 млн євро).

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє RMF24.

У поліцейських, які допитували чоловіка, в якийсь момент виникли сумніви щодо походження великої суми, яку було викрадено в іноземця.

Чоловік офіційно заявив про пограбування у квітні. Під час допиту він стверджував, що вся сума належить йому. Вона нібито була отримана від продажу майна та із заощаджень чоловіка. З’ясувалося, що свідчення не відповідали дійсності.

Співробітники поліції встановили, що викрадені гроші не належать чоловікові.

Суд вирішив взяти 58-річного чоловіка під варту, щоб він не перешкоджав слідству. Однак, на даному етапі правоохоронці не бажають розголошувати подробиці своїх висновків.

Наприкінці квітня двоє невідомих чоловіків напали на українця, коли він заходив до під’їзду багатоквартирного будинку на вулиці Кошикова у Варшаві. Вони збили його з ніг, жорстоко побили і відібрали сумку з грошима.

Раніше 58-річний чоловік був в обмінному пункті, де обміняв іноземну валюту на злоті.