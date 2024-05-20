Українські захисники контролюють Вовчанськ на 60%, — Харківська ОВА

Про це заявив заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються», — розповів він.

Семенуха зауважив, що Росія здійснює штурмові дії та зосереджується на напрямках населених пунктів Вовчанськ, Липці та на лівому-правому флангу Вовчанська.

«Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район», — додав заступник глави ОВА.