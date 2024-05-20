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ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів і 50 артсистем

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1400 загарбників, спалили 50 артилерійських систем,  35 ББМ та 14 танків —  Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 493 690 (+1 400) осіб,
  • танків − 7 590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 14 665 (+35) од,
  • артилерійських систем − 12 737 (+50) од,
  • РСЗВ − 1 076 (+2) од,
  • засобів ППО − 807 (+4) од,
  • літаків − 354 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 236 (+81) од,
  • крилатих ракет − 2 205 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 311 (+60) од,
  • спеціальної техніки − 2 079 (+2)од.

Дані уточнюються.

20 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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