У Польщі затримали українця за брехню поліції про вкрадений у нього мільйон євро DeepState: Росіяни просунулися в районах 10 населених пунктів » ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів і 50 артсистем Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1400 загарбників, спалили 50 артилерійських систем, 35 ББМ та 14 танків — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали: особового складу − близько 493 690 (+1 400) осіб,

танків − 7 590 (+14) од,

бойових броньованих машин − 14 665 (+35) од,

артилерійських систем − 12 737 (+50) од,

РСЗВ − 1 076 (+2) од,

засобів ППО − 807 (+4) од,

літаків − 354 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 236 (+81) од,

крилатих ракет − 2 205 (+1) од,

кораблів/катерів − 27 (+1) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 311 (+60) од,

спеціальної техніки − 2 079 (+2)од. Дані уточнюються.