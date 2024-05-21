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Міноборони: 700 тисяч людей оновили дані через «Резерв+»

Сімсот тисяч людей станом на 21 травня оновили свої дані онлайн через застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» —  повідомлення Міноборони України

«Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих».

Також в Міноборони розповіли, що наступні за кількістю оновлень є польський та німецький маркети. «Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України 🇺🇦: Польща 🇵🇱 — 1 727, Німеччина 🇩🇪 — 1 369, Канада 🇨🇦 — 443», — йдеться у повідомленні.

21 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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