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Парламентський комітет підтримав законопроєкт, який дозволить місцевій владі легально допомагати ЗСУ

Про це повідомив народний депутат від політичної партії «Голос» Роман Лозинський.

Йдеться про законопроєкт 9559-д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

У разі прийняття компетенція сільських, селищних і міських рад буде доповнена таким пунктом: «надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони».

Крім того повноваження місцевої влади в галузі оборонної роботи буде доповнено пунктом: «підготовка, подання на затвердження, організація виконання та реалізація місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони».

Автори проєкту, одним з яких є Роман Лозщинський, кажуть, що таким чином можна буде перевести допомогу захисникам України від органів місцевого самоврядування у легальну площину.

Законопроєкт 9559-д був поданий минулого року. У першому читанні ухвалений у квітні цього року.

21 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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