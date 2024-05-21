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Сили оборони за добу знищили 15 танків, 42 артсистеми і понад 1300 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 495 070 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 7605 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 14 699 (+34) од,
  • артилерійських систем – 12 779 (+42) од,
  • РСЗВ – 1077 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 811 (+4) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 290 (+54) од,
  • крилатих ракет ‒ 2207 (+2) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 383 (+72) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2085 (+6) од.

Нагадаємо, Військово-Морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральщика «Ковровець».

21 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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