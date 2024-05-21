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«Позиція залишається чіткою»: Держдеп США ототожнив перемогу України та поразку РФ Тімоті Снайдер: Якщо Україна програє у війні, Заходу доведеться воювати з іншою Росією – підсиленою українським військом і технологіями » Сили оборони за добу знищили 15 танків, 42 артсистеми і понад 1300 військових армії РФ Упродовж доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували сотні одиниць техніки загарбників та ще 1380 військових окупаційної армії Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 495 070 (+1380) осіб,

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин — 14 699 (+34) од,

артилерійських систем – 12 779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засобів ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 290 (+54) од,

крилатих ракет ‒ 2207 (+2) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 383 (+72) од,

спеціальної техніки ‒ 2085 (+6) од. Нагадаємо, Військово-Морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральщика «Ковровець».