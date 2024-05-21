Тімоті Снайдер: Якщо Україна програє у війні, Заходу доведеться воювати з іншою Росією – підсиленою українським військом і технологіями

Якщо Україна програє у війні проти Росії, або якщо Захід не підтримає Україну належним чином, Заходу згодом доведеться воювати з іншою Росією – підсиленою українським військом і українськими технологіями. Таку думку висловив відомий американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер, виступаючи на конференції в естонському Таллінні 18 травня.

“Якщо українці здадуться, або ми здамо Україну, то це буде інша Росія, яка воюватиме в майбутньому. Це Росія, яка веде війну з українською технікою, українськими солдатами, з іншого географічного положення”, — зауважив Снайдер.

По суті, українці дозволяють нам продовжити 1938 рік. Вони допомагають нам не потрапити в 1939 рік

На думку історика, сьогоднішню ситуацію в Україні доречно порівнювати з 1938 роком, а не 1939 – роком початку Другої світової війни – як часом зазначають.

Снайдер порівнює Україну з Чехословаччиною у 1938 році, яка гіпотетично вирішила чинити спротив вторгненню нацистської Німеччини.

За такого сценарію, вважає він, війни могло би не статися, адже тодішня Чехословаччина, маючи сильну армію та потужну військову промисловість, мала гарні шанси стримати Німеччину. Тим часом, інші великі європейські країни, такі як Франція та Велика Британія, а також США, могли б втрутитися згодом.

“Був би конфлікт, але не було б Другої світової війни”, — підсумовує він.

Стримуючи російську агресію, на думку Снайдера, Україна опинилася у ситуації Чехословаччиною, яка вирішила опиратися агресії. Україна, за його словами, розтягує уявний 1938 рік.

“По суті, українці дозволяють нам продовжити 1938 рік. Вони допомагають нам не потрапити в 1939 рік”, — зазначив історик.

“Українці дають нам цей шанс, і ми повинні скористатися цим шансом, якщо хочемо запобігти війні великих держав”, — додав Снайдер.