З 18 липня повістки в Україні почнуть розсилати поштою

Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. З 18 липня повістки до ТЦК зможуть надсилати поштою. Така повістка буде вважатися підтвердженою, якщо зафіксували відмову її отримання або відсутність військовозобов’язаного за адресою проживання — Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 року № 560

Згідно з цим документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Також зазначається, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, зокрема адреси місця проживання.

«У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання».

Вказано, що повістку надішлють не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником.