Ірландія 22 травня оголосить про визнання Палестинської держави, до цього може доєднатися ще кілька країн НАТО знадобиться до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу в озброєнні України, — міністр оборони Швеції » 41 артсистема та 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби, 21 травня, російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1300 військовослужбовців Про це 22 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 496 370 (+1300) осіб,

танків ‒ 7611 (+6) од,

бойових броньованих машин — 14 721 (+22) од,

артилерійських систем – 12 820 (+41) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засобів ППО ‒ 812 (+1) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56) од,

крилатих ракет ‒ 2208 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59) од,

спеціальної техніки ‒ 2090 (+5) од. У ніч проти середи, 22 травня, російські війська запустили 24 ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі.