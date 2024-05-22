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41 артсистема та 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 22 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 496 370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 14 721 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12 820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56) од,
  • крилатих ракет ‒ 2208 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2090 (+5) од.

У ніч проти середи, 22 травня, російські війська запустили 24 ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі.

22 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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