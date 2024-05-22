41 артсистема та 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 22 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 496 370 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 14 721 (+22) од,
- артилерійських систем – 12 820 (+41) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 812 (+1) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 346 (+56) од,
- крилатих ракет ‒ 2208 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 442 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2090 (+5) од.
У ніч проти середи, 22 травня, російські війська запустили 24 ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі.
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