Головком армії Швеції: Путін поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля Володимир Путін поклав «обидва ока» на острів Готланд, щоб контролювати Балтійське море — Бюден в інтерв’ю RND,

«Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря».

Він зазначив, що той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. За його словами, Путін хоче дістати контроль над Готландом.

Головнокомандувач наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

«Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО», – наголосив він.