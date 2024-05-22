Кілька країн ЄС пропонують забрати в Грузії безвіз через закон про «іноагентів»

Кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про «іноагентів» — видання Financial Times

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція є одними з країн, які наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

Європейські столиці розглядають «різні заходи тиску на грузинський уряд», стверджують джерела. За словами двох співрозмовників, серед варіантів покарання – скасування безвізового режиму для громадян Грузії, персональні санкції і заморожування фондів ЄС.

Раніше посадовці ЄС неодноразово попереджали, що якщо закон про «іноземних агентів» буде прийнятий, то це стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС.