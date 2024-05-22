Китай почав відправляти Росії летальну зброю, заявила Великобританія

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що Китай почав відправляти Росії летальну зброю для застосування проти України.

Під час конференції з оборонних питань у Лондоні Шеппс повідомив, що дані про такі поставки отримали спецслужби Великобританії та США.

«У нас є свідчення того, що Росія та Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для використання в Україні, – сказав Шеппс. — Американська та британська розвідка оприлюднять відомості про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога».

У середині травня президент Володимир Путін побував з візитом у Китаї і привіз із собою всіх ключових чиновників російського уряду, який почав працювати після його інавгурації на черговий термін.

За словами Шеппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це «показує, що тут йдеться про набагато тісніші стосунки».

«Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити, — у них про це йдеться. Я думаю, що це досить важливо», — сказав Шеппс.

Міністр оборони Великобританії не уточнив, про яку саме китайську зброю йдеться.

Раніше неодноразово з’являлися дані, що Китай став для Росії основним постачальником товарів, необхідних виробництва різних озброєнь, зокрема ракет.