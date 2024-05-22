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Кремль продовжує залякувати світ ядерною зброєю: ISW назвав мету РФ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські випробування ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує бряцання ядерною зброєю, щоб вплинути на західних осіб, які приймають рішення.

«Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни — це тактика, яка спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вживав дій, вигідні Росії», — йдеться у повідомленні.

ISW вважає, що політика США та Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях у Росії, серйозно ставить під загрозу здатність України захищатися від поточних наступальних операцій Росії на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де російські сили можуть вести наступ.

22 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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