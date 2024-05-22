Рада створила ТСК щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 277 депутатів. Головою комісії призначили депутата від «Слуги Народу» Миколу Задорожнього.

До складу ТСК увійшли вісім нардепів від партії «Слуга Народу», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради. Це, зокрема, Андрій Богданець, Єлізавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурміч, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк.

Про відповідну постанову йдеться в проєкті №11282, яку опублікували на сайті парламенту. Там зазначається, що завданнями нової ТСК буде вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.

Також новостворена комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.