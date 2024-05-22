Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум

Про це заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу — відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує», — сказав Жорін.

За словами Жоріна, він не думає, що росіяни зможуть взяти Харків.

«Та скоріш за все взяття міста і не стоїть сьогодні на меті у РФ. Посилення тиску буде — бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу з розтягування наших ресурсів, ослаблення сил на інших напрямках та зменшення наших резервів», — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті досить складна. Максим Жорін наголосив, що легше найближчим часом точно не буде. На Україну чекає важке літо з важкими боями.