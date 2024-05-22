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Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю

Про це він сказав кореспондентці Голосу Америки.

Журналістка поставила запитання: «Ваші колеги з комітету розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати зброю США проти воєнних цілей на території РФ. Яка ваша позиція щодо цього? Бо українці мають зброю, але також і обмеження щодо її використання?»

На що Джонсон відповів: «Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні — це не дуже хороша політика для нас».

22 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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