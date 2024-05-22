Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС Дональд Трамп пригрозив судом творцям фільму «Учень», в якому політика зображують ґвалтівником » Усика визнали найкращим боксером світу Українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії Про це повідомляє Еспресо.TV. У середу, 22 травня, ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії). Українець Олександр Усик став новим лідером списку. Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд опустився на другу позицію. Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе відтепер займає 3-тю позицію. Усик також очолив і рейтинг P4P від The Ring.