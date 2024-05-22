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Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Документ (проект №10265) передбачає, що українці зможуть користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.

22 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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