Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
Документ (проект №10265) передбачає, що українці зможуть користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).
Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.
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