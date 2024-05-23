 
«  
  »

Блінкен про удари України по території РФ: завдання союзників — постачати зброю

 Про це він заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає Радіо Свобода.

Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.

Блінкен заявив, що США не заохочують такі удари, але наголосив, що завдання США та союзників – постачати Україні зброю, якої вона потребує для відбиття агресії РФ.

23 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  