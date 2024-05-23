Блінкен виступає за дозвіл Україні бити по цілях в РФ американською зброєю

У Білому домі точаться дискусії щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території Росії − після протверезливої поїздки до Києва держсекретар Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження, пише New York Times.

За ініціативи Держдепу нині в адміністрації Джо Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, саме ці цілі уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви.

Пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Видання пише, що наразі незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним.

Речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Але посадовці, які брали участь в обговоренні, зазначили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни почали новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для задання ударів.