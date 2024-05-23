Блінкен закликав Білий дім дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ

Про це повідомляє The New York Times.

«Зараз в адміністрації (США, — ред.) точаться бурхливі дебати щодо пом’якшення заборони дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові майданчики безпосередньо за кордоном з Росією», — йдеться в матеріалі.

Зазначено, що Блінкен закликає Байдена дозволити Києву бити по російській території американською зброєю. За словами офіційних осіб, які зокрема обговорювали це питання, держсекретар змінив свою позицію через відкриття РФ нового фронту й після візиту до Києва.

«Сили Москви розмістили зброю прямо через кордон із північно-східної України та націлили її на Харків, знаючи, що українці зможуть використовувати лише неамериканські безпілотники та іншу зброю, щоб націлитися на них у відповідь», — додає видання.

Раніше Блінкен заявив, що США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як розпоряджатися озброєнням.

Про це він повідомив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає Радіо Свобода.

Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.

Блінкен заявив, що США не заохочують такі удари, але наголосив, що завдання США та союзників – постачати Україні зброю, якої вона потребує для відбиття агресії РФ.